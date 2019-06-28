 

В Журавлевском гидропарке спасли иностранца, который тонул

28 июня 2019 г. 19:09

С начала купального сезона-2019 на Харьковщине бригады медиков скорой помощи спасли 10 человек, которые тонули в водоемах.

Последний случай спасения жизни утопавшего произошел 26 июня.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф,  в 16:07 в службу «103» поступил вызов в Журавлевский гидропарк.

Бригада медиков прибыла на место происшествия через 4 минуты и обнаружила на месте мужчину 18 лет, который по неосторожности и в состоянии хмельного опьянения начал тонуть.

Потерпевшему, которым оказался иностранец - гражданин Марокко, медики провели реанимационные мероприятия и  госпитализировали в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

Во всех случаях медики отметили профессиональную работу спасателей, которые вовремя вытащили пострадавших из воды.

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