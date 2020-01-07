В Змиеве горел двухэтажный дом: есть пострадавший

07 января 2020 г. 10:22
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В Змиевском районе Харьковщины во время  пожара пострадал мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС, 6 января в 19:40 поступила информация о пожаре в Змиеве, где на ул. Центральной, 39 горел 2-этажный жилой дом.

Прибывшие на место пожарные установили, что в комнате горят домашние вещи и мебель. Площадь пожара составляла около 5 кв.м.

В результате пожара 42-летний владелец квартиры - мужчина 1977 года рождения отравился угарным газом.

Пострадавшего каретой скорой помощи госпитализировали в Змиевскую районную больницу.

В 20:18 огонь был локализован спасателями и в 21:17 - полностью ликвидирован.

Причина пожара, по данным ГСЧС, - неосторожность при курении.

 

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