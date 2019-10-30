В Змиеве мужчина убил соседа и покончил с собой

29 октября в полицию от жительницы одного из общежитий Змиева поступило сообщение о том, что мужчина ударил ножом в сердце ее сожителя. От полученной травмы 27-летний потерпевший скончался до приезда медиков.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место павоохранители установили, что в тот день 60-летний житель общежития находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером около 18:00 между ним и 27-летним соседом возник конфликт на почве личных неприязненных отношений.

Злоумышленник ударил ножом своего оппонента, а затем закрылся в своей комнате и покончил жизнь самоубийством, самостоятельно ударив себя ножом в область сердца.

Вещественные доказательства с места происшествия изъяли.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины.