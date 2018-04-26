В Змиеве на улице ограбили женщину

26 апреля 2018 г. 13:18
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В полицию поступило сообщение о том, что 18 апреля около 17:30 в Змиеве неизвестный выхватил из рук 45-летней местной жительницы мобильный телефон.

На место выехала следственно-оперативная группа полиции.

Полицейские задержали злоумышленника.

Им оказался 33-летний житель поселка Слобожанское.

Как выяснилось, злоумышленник успел сдать телефон в ломбард и получить за него 1400 гривен.

Вещественное доказательство правоохранители изъяли.

По информации начальника Змиевского отдела полиции Кирилла Щербинского, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Грабителю грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

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