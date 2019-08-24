 

В Змиеве пьяная парочка ночью похитила женщину

24 августа 2019 г. 12:53
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23 августа в 00:15 поступило сообщение от 41-летней женщины, которая рассказала, что в Змиеве малознакомые мужчина и женщина принудительно поместили ее в багажник серого «ВАЗ-21099» и везут якобы в сторону Харькова. После этого связь оборвалась.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили вероятный маршрут и адрес злоумышленников. Уже утром сотрудники Управления уголовного розыска совместно с сектором криминальной полиции и следственного отделразыскали женщину и ее похитителей в Харькове. Злоумышленниками оказались 47-летний мужчина и его 37-летняя сожительница.

Установлено, что ночью компания распивала спиртные напитки, в ходе чего между ними возник конфликт. Во время выяснения отношений злоумышленники с применением физической силы схватили женщину и бросили в багажник автомобиля. После этого они повезли ее в арендованую в Харькове квартиры, где незаконно удерживали. Мотив этого поступка пока выясняют следователи.

Седения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Максимальное наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы.

 

 

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