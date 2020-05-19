В Змиеве во время пожара в квартире нашли тело погибшего мужчины

В Змиеве во время пожара обнаружили тело погибшего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 18 мая в 23:27 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на 4-м этаже 9-этажного жилого дома на Пролетарском шоссе, 7.

На момент прибытия спасателей стало известно, что в комнате горели домашние вещи.

Площадь пожара составляла около 10 кв.м.

На месте пожара пожарные обнаружили тело владельца квартиры 1950 года рождения.

Пожарные в 23:37 локализовали огонь, в 1:25 окончательно ликвидировали пожар.

Причину его возникновения устанавливают.

