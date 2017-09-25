В Змиеве задержали пенсионера, который "заминировал" райотдел

24 сентября в 9:20 в Змиевской отдела полиции поступило сообщение чо службы "102".

Как рассзали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, неизвестныхйсообщил о том, что он заложил гранату под отдел полиции. Правоохранители и взрывотехники провели осмотр помещения отдела и прилегающей территории. В результате проверки никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Полицейские установили личность злоумышленника и его местонахождение. В ходе осмотра дома 65-летнего мужчины был обнаружен и изъят телефон, с которого он звонил в полицию, предмет, похожий на гранату, и два патрона.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.