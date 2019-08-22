В Змиевском районе горел дачный дом и хозпостройки: пострадавших нет

В течение суток подразделения cпасателей осуществили 35 выездов на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листьев и тростника. Суммарная площадь горения составила около 10 га.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В частности, в поселке Тарановка Змиевского района один из таких пожаров перекинулся на дачный дом и две хозяйственные постройки, нанеся им ущерб на площади 40 кв.метров. Эти застройки и 800 кв.метров. горящей сухой травы спасатели тушили почти на протяжении трех часов.

В остальных случаях обошлось без имущественных потерь. Жертв и пострадавших также нет.

Отметим, подавляющее большинство пожаров в экосистемах случается из-за легкомысленности людей, которые продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

Учитывая прогноз Укргидрометцентра, по установке на Харьковщине чрезвычайной пожарной опасности, спасатели призывают не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на природе.