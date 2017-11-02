В Змиевском районе горел дом – есть пострадавший

02 ноября 2017 г. 13:14
22 просмотра

 2 ноября в 4.33 в селе Зедьки Змиевского района загорелся частный дом, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных горела пристройка к дому площадью 30 кв.м., в которой находился твердотопливный газовый котел. Огонь мог перекинуться на крышу дома. Жильцы успели покинуть помещение, но пострадал сын хозяина дома, когда пытался потушить пожар.  С ожогами рук пострадавший был госпитализирован в Змиевскую центральную больницу.

В 4:50 пожар был локализован и в 6:55 полностью ликвидирован.

По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности во время установки и эксплуатации печного отопления.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.