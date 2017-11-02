В Змиевском районе горел дом – есть пострадавший

2 ноября в 4.33 в селе Зедьки Змиевского района загорелся частный дом, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных горела пристройка к дому площадью 30 кв.м., в которой находился твердотопливный газовый котел. Огонь мог перекинуться на крышу дома. Жильцы успели покинуть помещение, но пострадал сын хозяина дома, когда пытался потушить пожар. С ожогами рук пострадавший был госпитализирован в Змиевскую центральную больницу.

В 4:50 пожар был локализован и в 6:55 полностью ликвидирован.

По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности во время установки и эксплуатации печного отопления.