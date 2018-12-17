В Змиевском районе из окна больницы выбросился пациент

14 декабря в 15:00 в полицию поступило сообщение о том, что из окна пятого этажа Змиевской центральной районной больницы выпрыгнул 66-летний мужчина, находившийся на лечении в стационаре.

Не приходя в сознание, пациент скончался в реанимации.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительной информации, мужчина болел туберкулезом и страдал циррозом печени.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Все обстоятельства произошедшего полицейские устанавливают.

Напомним, ранее в этой же больнице покончила жизнь аналогичным образом 86-летняя пациентка.