В Змиевском районе мужчина хранил дома боеприпасы (фото)

06 июня 2019 г. 17:10

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, во время обыска дома 36-летнего жителя села Занки Змиевского района полицейские обнаружили два корпуса ручных гранат «Ф-1» и «РГД-5» и два запала типа УЗРГМ.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Мужчина рассказал, что нашел гранаты вблизи железнодорожной остановки в селе осенью прошлого года.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

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