В Змиевском районе мужчина умер от ножевых ранений

Как сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области, злоумышленником оказался 61-летний житель Змиевского района.

Информация об обнаружении в селе Омельченки в собственном доме тела мужчины с ножевым ранением живота поступила в полицию 17 ноября в 17:23.

По указанному в сообщении адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Змиевского отдела полиции.

Правоохранители установили, что дверь в дом была открыта. Обстановка в доме была нарушена, а хозяин лежал на кухне. Выяснилось, что 67-летний мужчина жил один, а его жена находится на заработках за границей.

По словам и.о. начальника Змиевского отдела полиции Романа Горбунова, 18 ноября сотрудники Змиевского отдела полиции задержали за совершение преступления 61-летнего односельчанина погибшего.

Как выяснилось, в тот день мужчины вместе употребляли спиртное. В ходе ссоры гость нанес ножевые ранения хозяину домовладения.

Вещественные доказательства изъяты.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Следствие продолжается.