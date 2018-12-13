В Змиевском районе мужчина забил знакомого палкой до смерти

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области, 11 декабря в полицию обратилась 70-летняя женщина и сообщила, что она потеряла связь со своим знакомым.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В доме полицейские нашли тело 65-летнего хозяина. Эксперты обнаружили на голове мужчины повреждения.

Правоохранителям удалось оперативно разыскать злоумышленника, который жестоко расправился с пожилым мужчиной. Им оказался 46-летний житель поселка Мохнач Змиевского района.

Мужчина признался, что 24 ноября находился в гостях у пенсионера и между ними возникла ссора. Злоумышленник несколько раз ударил пенсионера деревянной палкой по голове. Для того, чтобы скрыть преступление, злоумышленник положил тело в кровать.

Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по статье "умышленное убийство" УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет.