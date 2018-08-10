На территории Змиевской ТЭС двое рабочих пострадали от удара электродуги

10 августа 2018 г. 13:45
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9 августа в 14-30 в полицию поступило сообщение о госпитализации в Змиевскую районную больницу двух рабочих строительно-производственной компании с ожогами тела от электродуги.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На месте полицейские установили, что на территории Змиевской ТЭС в селе Слобожанское мужчины проводили ремонтные работы железобетонных конструкций высоковольтной линии электропередач «110 кВт», во время которых произошло замыкание с последующим возгоранием проводов.

В результате электротравмы 43-летний электромонтажник получил около 80% ожогов тела, состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.

46-летний мастер получил 5% ожогов тела, состояние его здоровья средней тяжести.

После оказания помощи в местной больнице пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

 

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