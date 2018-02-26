В Змиевском районе пациентка выбросилась из окна больницы

23 февраля в полицию от медиков Змиевской центральной районной больницы поступила информация о самоубийстве пациентки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 86-летняя жительница села Тарановка Змиевского района выпрыгнула из окна четвертого этажа больницы.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Женщина находилась на лечении в неврологическом отделении больницы.

Причины самоубийства пенсионерки устанавливают правоохранители.

По информации начальника Змиевского отдела полиции Кирилла Щербинского, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" УК Украины.