В Змиевском районе пациентка выбросилась из окна больницы

26 февраля 2018 г. 14:10
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23 февраля в полицию от медиков Змиевской центральной районной больницы поступила информация о самоубийстве пациентки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 86-летняя жительница села Тарановка Змиевского района выпрыгнула из окна четвертого этажа больницы.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Женщина находилась на лечении в неврологическом отделении больницы.

Причины самоубийства пенсионерки устанавливают правоохранители.

По информации начальника Змиевского отдела полиции Кирилла Щербинского, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" УК Украины.

 

 

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