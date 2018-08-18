В Змиевском районе при выжигании сухостоя погибла женщина

17 августа в 12:16 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Пасеки Змиевского района на ул. Соловьиной.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожарным звонил сельский голова, который рассказал, что на большой территории горит сухая трава и огонь угрожает жилым домам.

Прибывшие на место пожарные столкнулись с пожаром сухостоя, который бушевал уже на площади около 600 кв.м.

Огонь вплотную подобрался к домам и надворным постройкам.

Местные жители жаловались на невыносимую дымовую завесу, которая полностью охватила село.

Вскоре при тушении пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело человека.

Погибшей оказалась женщина, 1941 года рождения.

Как выяснили в ходе проверки по факту пожара спасатели, женщина выжигала сухостой вокруг своего и соседского двора.

Во время этого процесса ей стало плохо.

Вероятно женщина надышалась дымом, потеряла сознание и упала в огонь.

Соседи ничего не заметили и думали, что просто горит трава.

Спасатели локализовали пожар в 13:40, отрезав пламя от жилых домов и хозяйственных построек.

Полностью пожар ликвидировали в 16:40.

По информации пресс-службы спасателей, всего за сутки на территории Харьковской области произошел 31 пожар, из которых 22 были связаны с горением сухой травы, мусора и камыша в природных экосистемах.

Суммарная площадь горения сухой травы, камыша, хвойной подстилки и мусора составила более 5 га.

Все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожного обращения с огнем.