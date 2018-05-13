В Змиевском районе пьяный мужчина пытался сжечь соседа по даче

13 мая 2018 г. 13:02
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10 мая в полицию поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в селе Мохнач Змиевского района  с ожогами I-II степеней верхних и нижних конечностей, спины и туловища госпитализировали 63-летнего харьковчанина в тяжелом состоянии в ожоговое отделение Харьковской городской клинической больницы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские выяснили, что пострадавший мужчина и его сосед на даче употребляли алкоголь и внезапно начали ссориться.

В результате ссоры 81-летний мужчина облил его бензином, который находился в бутылке рядом, и бросил горящую спичку.

На пострадавшем загорелась одежда, которую он самостоятельно потушил.

Как рассказал начальник Змиевского отдела полиции Кирилл Щербинский, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

 

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