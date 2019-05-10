В Змиевском районе рецидивист пырнул ножом 27-летнего мужчину

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, инцидент произошел 10 мая около 00:27 в Змиевском районе.

К правоохранителям обратилась 44-летняя женщина, которая рассказала, что бывший сожитель ранил ножом в шею ее 27-летнего сына. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Работники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 54-летний местный житель.

Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Следственные действия продолжаются.