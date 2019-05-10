В Змиевском районе рецидивист пырнул ножом 27-летнего мужчину

10 мая 2019 г. 18:17

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, инцидент произошел 10 мая около 00:27 в Змиевском районе.

 К правоохранителям обратилась  44-летняя женщина, которая рассказала, что бывший сожитель ранил ножом в шею ее 27-летнего сына. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Работники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 54-летний местный житель.

Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Следственные действия продолжаются.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.