В Змиевском районе семья задержала вооруженного грабителя, который ворвался в их дом

07 ноября 2017 г. 16:47

Инцидент произошел сегодня около 6:00 в пгт Слобожанское

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, дежурный местного отдела полиции получил сообщение о нападении на семью.

По указанному адресу полицейские обнаружили напуганных потерпевших и связанного вора. Он был в перчатках, рядом лежала маска и обрез охотничьего ружья.

Злоумышленник проник в дом утром. Как только хозяйка открыла дверь, он сразу заскочил в одну из комнат и под прицелом обреза заставил мужчин лечь на пол. Женщине вор скомандовал их связать и отобрал ключ от сейфа. Пока нападающий ковырялся с замком, муж с сыном освободились от веревки. Вор успел сделать выстрел в сторону хозяина, но сын ударил по оружию и дробь вошел в пол.

Тем временем женщине удалось вызвать полицию. Полицейские задержали нападавшего, изъяли вещественные доказательства.

Злоумышленником оказался 30-летний житель соседнего села, который работал вместе с потерпевшим на одном производстве. Накануне мужчины получили зарплату и парень решил поживиться за счет своего знакомого.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

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