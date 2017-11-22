В Змиевском районе сгорел дом – в огне погиб мужчина

21 ноября днем в селе Островерховка Змиевского района Харьковской области сгорел дом, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Дом стоял на окраине села и местные жители не сразу увидели пожар. На момент прибытия спасателей деревянный дом площадью 100 кв.м. был полностью охвачен огнем, крыша и перекрытия были разрушены.

Местные жители сообщили спасателям, что в доме мог находиться мужчина. На мете пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины 1973 года рождения. По словам соседей погибшего, мужчина часто употреблял алкоголь и курил в постели.

Огонь локализовали в 17:07, в 20:20 пожар был полностью ликвидирован.

Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.