В Змиевском районе сгорела дача: есть погибший (фото)

Пожар произошел вчера вечером, 11 октября, на даче в селе Чемужовка, Змиевского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

На момент прибытия спасателей горели деревянные конструкции дома, домашние вещи, а также мебель. Общая площадь пожара около 50 кв. метров. Кроме того, в доме было обнаружено тело мужчины, 1951 года рождения.

Около получаса потребовалось пожарным на локализацию пламени, а полностью потушить огонь удалось только сегодня в 4:16. Причины возникновения ЧП и гибели человека устанавливаются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.