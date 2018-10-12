В Змиевском районе сгорела дача: есть погибший (фото)

12 октября 2018 г. 14:27

Пожар произошел вчера вечером, 11 октября, на даче в селе Чемужовка, Змиевского района.  Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

На момент прибытия спасателей горели деревянные конструкции дома, домашние вещи, а также мебель. Общая площадь пожара около 50 кв. метров. Кроме того, в доме было обнаружено тело мужчины, 1951 года рождения.
 
Около получаса потребовалось пожарным на локализацию пламени, а полностью потушить огонь удалось только сегодня в 4:16. Причины возникновения ЧП и гибели человека устанавливаются. 
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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