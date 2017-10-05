В Змиевском районе в пожаре погиб ребенок, его мать в критическом состоянии

Сообщение о пожаре, который возник в пятиэтажном жилом доме в поселке Слобожанское Змиевского района поступила сегодня, около 6:33.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на первом этаже горела квартира. Образовалось сильное задымление лестничной клетки подъезда.

Дым угрожал жизни жильцов квартир подъезда.

Первыми спасатели обнаружили двух людей, которые лежали без сознания на ступеньках между четвертым и пятым этажами - женщину 1993 года рождения и ее четырехлетнюю дочь. Их вынесли на свежий воздух и передали медикам.

Врачи констатировали смерть ребенка, а его мать с сильным отравлением угарным газом госпитализировали в Харьковскую областную клиническую больницу.

Пожарным удалось спасти восемь человек, которых они выносили на руках. Еще 20 жильцов были эвакуированы под их наблюдением.

В 7:50 пожар был локализован, принимаются меры по его окончательной ликвидации.

Причина возникновения пожара выясняется.