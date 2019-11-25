В Змиевском районе во время пожара из горящего дома спасли мужчину

25 ноября в 1:29 спасателям поступила информация о пожаре в квартире на пятом этаже жилой пятиэтажки на ул. Лермонтова, 80 в поселке Слобожанское Змиевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия прибытия в жилой комнате горели домашние вещи на площади 5 кв.м.

При проведении разведки пожарные обнаружили 59-летнего владельца домовладения. Пожарные вынесли его на свежий воздух, спасая ему жизнь.

Вследствие воздействия токсичного дыма мужчина получил отравление и был госпитализирован в Змиевскую центральную районную больницу.

Пожар локализовали в 2:03, в 03:25 ликвидировали.

Причину возникновения пожара выясняют.