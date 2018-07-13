В Змиевском районе за разбой и грабеж задержали мужчину

В полицию поступили сообщения о совершении разбойного нападения и грабежа в Змиевском районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснили у пострадавших полицейские, 11 июля около 13 часов 27-летний житель Змиева в компании своих знакомых употреблял спиртное.

Затем злоумышленник взял пустую бутылку от шампанского и ударил ею по голове двух товарищей, после чего забрал мобильный телефон одного из пострадавших и ушел.

В тот же день в 21-10 злоумышленник остановил на улице случайного прохожего, завязал с ним беседу, в ходе которой неожиданно сорвал с него наушники и убежал.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч.1. ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленника задержали.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступлений и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Максимальное наказание, которое грозит задержанному, - до 7 лет лишения свободы.