В Змиевском районе за убийство женщины задержали харьковчанина

21 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в селе Задонецкое Змиевского района 55-летняя женщина обнаружила тело своей 79-летней матери.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Заявительница также сообщила, что в доме был беспорядок и пропали деньги и ценности.

В совершении тяжкого преступления правоохранители разоблачили 31-летнего ранее судимого харьковчанина.

Как рассказал начальник Змиевского отдела полиции Кирилл Щербинский, преступника задержали в Киеве.

Задержанный мужчина рассказал следователям, что приехал в райцентр из города с целью завладения чужим имуществом.

Для этого злоумышленник выбрал первый попавшийся дом, проник в помещение через незапертую калитку.

Хозяйка дома увидела незваного гостя и начала кричать.

Тогда злоумышленник жестоко избил пожилую женщину, а когда та потеряла сознание, стал искать деньги и ценности по комнатам. Когда нашел деньги - с места происшествия уехал на такси.

Правоохранители выяснили, что преступник вынес из дома 5 тысяч гривен и 200 долларов США.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание злоумышленнику предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.