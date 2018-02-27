В Золочевском районе женщина пыталась зарезать мужа

В полицию поступило сообщение о том, что в Золочевскую районную больницу доставили мужчину в тяжелом состоянии с ножевым ранением.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По словам начальника Золочевского отделения полиции Юрия Юрченко, в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастна 50-летняя сожительница мужчины. В ходе семейной ссоры женщина схватила кухонный нож и нанесла удар мужчине в живот.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Женщину задержали, ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет.