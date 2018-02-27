В Золочевском районе женщина пыталась зарезать мужа

27 февраля 2018 г. 10:19
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В полицию поступило сообщение о том, что в Золочевскую районную больницу доставили мужчину в тяжелом состоянии с ножевым ранением.  

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По словам начальника Золочевского отделения полиции Юрия Юрченко, в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастна 50-летняя сожительница мужчины. В ходе семейной ссоры  женщина схватила кухонный нож и нанесла удар мужчине в живот.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Женщину задержали, ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

 

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