В Золочеве горела нефтебаза

04 июля 2017 г. 11:11
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Накануне в 19:58 на номер 101 поступило сообщение о пожаре на предприятии по переработке нефтепродуктов в поселке Березовка Золочевского района.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области, прибывшие на место спасатели устанвили, что очаг пожара находится в технической емкости с мазутом объемом 20 куб. метров - из технических отверстий вырывалось пламя и происходила утечка горючей жидкости, которая разлилась и горела на площади 150 кв.метров. Была угроза выброса нефтепродуктов. Кроме этого вокруг горящей емкости была нескошена сухая трава, которая тоже начала гореть. Пламя распространился на место хранения пластиковых емкостей объемом 1 куб.метров и 200-т литровых металлических бочек с мазутом, хранившихся под открытым небом. На момент прибытия подразделений ДСНС горели 6 пластиковых емкостей и 15 бочек в пяти ячейках на общей площади 110 кв.метров.

Учитывая обстоятельства, руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы. Всего в процессе пожаротушения принимали участие шесть единиц пожарно-спасательной техники подразделений ГСЧС из поселка Березовка, Дергачей и Харькова, работали 23 спасателя. Также были задействованы волонтеры добровольной пожарной команды комбината «Рассвет» и спецтехника техника предприятия «Довжик».

В 21:28 пожар был локализован - распространение огня прекращено, угроза взрыва или выброса нефтепродуктов ликвидирована.

В дальнейшем проводилось охлаждение резервуаров, чтобы предотвратить повторное возгорание. Окончательно ликвидация последствий пожара - 00:54.

Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет.

На месте пожара работала оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, следственно-оперативная группа национальной полиции, прокуратура.

Видео: 

Золочівський район: ліквідована пожежа на підприємстві з перегонки нафтопродуктів

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