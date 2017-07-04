В Золочеве горела нефтебаза

Накануне в 19:58 на номер 101 поступило сообщение о пожаре на предприятии по переработке нефтепродуктов в поселке Березовка Золочевского района.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области, прибывшие на место спасатели устанвили, что очаг пожара находится в технической емкости с мазутом объемом 20 куб. метров - из технических отверстий вырывалось пламя и происходила утечка горючей жидкости, которая разлилась и горела на площади 150 кв.метров. Была угроза выброса нефтепродуктов. Кроме этого вокруг горящей емкости была нескошена сухая трава, которая тоже начала гореть. Пламя распространился на место хранения пластиковых емкостей объемом 1 куб.метров и 200-т литровых металлических бочек с мазутом, хранившихся под открытым небом. На момент прибытия подразделений ДСНС горели 6 пластиковых емкостей и 15 бочек в пяти ячейках на общей площади 110 кв.метров.

Учитывая обстоятельства, руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы. Всего в процессе пожаротушения принимали участие шесть единиц пожарно-спасательной техники подразделений ГСЧС из поселка Березовка, Дергачей и Харькова, работали 23 спасателя. Также были задействованы волонтеры добровольной пожарной команды комбината «Рассвет» и спецтехника техника предприятия «Довжик».

В 21:28 пожар был локализован - распространение огня прекращено, угроза взрыва или выброса нефтепродуктов ликвидирована.

В дальнейшем проводилось охлаждение резервуаров, чтобы предотвратить повторное возгорание. Окончательно ликвидация последствий пожара - 00:54.

Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет.

На месте пожара работала оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, следственно-оперативная группа национальной полиции, прокуратура.