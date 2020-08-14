В Золочеве неизвестный "заминировал" здание: из-за угрозы взрыва эвакуировали 17 человек

14 августа 2020 г. 16:00
1 просмотр

В поселке Золочев Харьковской области неизвестный "заминировал" здание.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 14 августа в 11:27 в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в одном из зданий по улице Центральной в Золочеве.

На место прибыли полицейские и специалисты-взрывотехники, которые тщательно осмотрели 200 кв. метров помещений и почти 2000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 17 человек. 

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений, проводится проверка. Также полицейские устанавливают личность злоумышленника, сделавшего ложное сообщение. 

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53