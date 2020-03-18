В Золочевском районе тушат пожар в ветбольнице

В Золочевском районе спасатели тушат пожар в ветеринарной больнице.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 18 марта в 5:45 спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании Золочевской районной больницы ветеринарной медицины, расположенной на ул. Клименко Виктора, 7 в поселке Березовка.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составила более 200 м.кв. Горела крыша здания.

На тушение огня подано 5 пожарных стволов, сейчас на месте работают 5 единиц техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

В 07:00 спасатели локализовали пожар.

Идет его ликвидация.

Причину возникновения возгорания устанавливают.