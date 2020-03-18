В Золочевском районе тушат пожар в ветбольнице

В Золочевском районе спасатели тушат пожар в ветеринарной больнице.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 18 марта в 5:45 спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании Золочевской районной больницы ветеринарной медицины, расположенной на ул. Клименко Виктора, 7 в поселке Березовка.
На момент прибытия спасателей площадь пожара составила более 200 м.кв. Горела крыша здания.
На тушение огня подано 5 пожарных стволов, сейчас на месте работают 5 единиц техники и 20 человек личного состава ГСЧС.
В 07:00 спасатели локализовали пожар.
Идет его ликвидация.
Причину возникновения возгорания устанавливают.