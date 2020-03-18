В Золочевском районе тушат пожар в ветбольнице

18 марта 2020 г. 11:22
114 просмотров

В Золочевском районе спасатели тушат пожар в ветеринарной больнице.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 18 марта в 5:45 спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании Золочевской районной больницы ветеринарной медицины, расположенной на ул. Клименко Виктора, 7 в поселке Березовка.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составила более 200 м.кв. Горела крыша здания.

На тушение огня подано 5 пожарных стволов, сейчас на месте работают 5 единиц техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

В 07:00 спасатели локализовали пожар.

Идет его ликвидация.

Причину возникновения возгорания устанавливают.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.