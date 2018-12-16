В Золочевском районе горел дом: 64-летний хозяин погиб

16 декабря 2018 г. 10:28

15 декабря в 15:53 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Довжик Золочевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей деревянный дом уже полностью был охвачен огнем.

Конструкции стен и перекрытия дома начали разрушаться.

Площадь пожара составила 35 кв.м.

Сосед успел вытащить из огня 64-летнего хозяина дома, но мужчина получил значительные ожоги тела, от которых впоследствии скончался в больнице.

В 17:00 спасатели локализовали огонь. И еще к 21:05 они работали, чтобы разобрать завалы и окончательно ликвидировали отдельные очаги горения.

Результаты предварительной проверки по факту пожара говорят о том, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при обращении с огнем: скорее всего, хозяин дома заснул с сигаретой на кровати.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.