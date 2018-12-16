В Золочевском районе горел дом: 64-летний хозяин погиб

15 декабря в 15:53 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Довжик Золочевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей деревянный дом уже полностью был охвачен огнем.

Конструкции стен и перекрытия дома начали разрушаться.

Площадь пожара составила 35 кв.м.

Сосед успел вытащить из огня 64-летнего хозяина дома, но мужчина получил значительные ожоги тела, от которых впоследствии скончался в больнице.

В 17:00 спасатели локализовали огонь. И еще к 21:05 они работали, чтобы разобрать завалы и окончательно ликвидировали отдельные очаги горения.

Результаты предварительной проверки по факту пожара говорят о том, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при обращении с огнем: скорее всего, хозяин дома заснул с сигаретой на кровати.