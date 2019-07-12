 

В Золочевском районе горело 23 га пшеницы

12 июля 2019 г. 16:35
2 просмотра

12 июля в 13:37 в Службу спасения поступила информация о возгорании пшеницы на корню на одном из фермерских полей недалеко от села Лютовка Золочевского района области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, на место происшествия немедленно прибыло 2 отделения районного пожарно-спасательного подразделения на автоцистернах в составе 10 спасателей. К тому времени горела пшеница на площади 23 га - общая площадь поля составляет 60 га.

Так, пожар удалось локализовать в 14:36 ​​и в 15:12 полностью ликвидировать. Большую часть поля с пшеницей удалось спасти.

Причина возникновения пожара выясняется.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.