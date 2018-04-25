В Золочевском районе горело более трех гектаров молодого леса

25 апреля 2018 г. 10:39
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За прошедшие сутки спасатели 10 раз выезжали на тушение пожаров в природных экосистемах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Суммарная площадь пожаров составила около 4 га.

Самый большой из них произошел вблизи села Малая Рогозянка Золочевского района.

Там горел молодой хвойный лес на площади 3,2 га, который принадлежал Золочевскому лесничеству.

Огонь перекинулся на хвойную подстилку старого хвойного леса, где распространился на площадь 1500 кв.м.

Пожар  локализовали в 16:30 и полностью ликвидировали в 16:55.

На верхние ярусы деревьев старого леса спасатели распространения огня не допустили.

По информации спасателей,  причиной этого пожара, как и всех остальных, стало занесение открытого источника огня.

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