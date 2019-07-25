Ночью огонь уничтожил автомобиль возле частного дома

25 июля в 1:39 в ГСЧС поступило сообщение о том, что возле частного домовладения в селе Макариха Золочевского района на ул. Зеленой, 28 горит автомобиль «Volkswagen Sharan» 1996 года выпуска.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных в машине горел моторный отсек и частично салон.

Площадь пожара составила 4 кв.м.

В 2:10 пожар локализовали, а в 02:40 - полностью потушили.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Причину и ущерб от пожара устанавливают.