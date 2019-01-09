В Золочевском районе при пожаре в доме пострадала женщина

09 января 2019 г. 10:27
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9 января в 00:50 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Шевченко, 49 в поселке Березовка Золочевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия бойцов ГСЧС дом был полностью заполнен дымом, но площадь пожара была небольшая - 2 кв.м.

В доме частично горели диван, деревянные полы и потолок.

В соседней комнате спасатели обнаружили 80-летнюю хозяйку дома, которая не могла самостоятельно передвигаться.

Пострадавшую от дыма женщину немедленно вынесли на свежий воздух, а потом каретой скорой госпитализировали в центральную районную больницу.

Пожар спасатели локализовали в 01:05 и в 02:45 ликвидировали.

Его причину устанавливают.

 

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