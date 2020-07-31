В Золочевском районе сгорел гараж

Вчера днем, 30 июля, в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании гаража частного дома. Хозяйка на момент возгорания была в рядом стоящем доме.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Когда погас свет, хозяйка вышла во двор, и увидела, что горит уже перекрытие и вызвала спасателей.

На момент их прибытия было установлено, что горит перекрытие и крыша гаража. Огонь мог в любой момент распространиться на жилой дом. Уже в 13:15 пожарные локализовали пожар и в 16:05 - ликвидировали. Предварительная причина ЧП - короткое замыкание электросети.