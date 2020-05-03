В зоне отчуждения ЧАЭС задержали трех сталкеров

03 мая 2020 г. 10:20
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В субботу, 2 мая, сотрудники Национальной гвардии Украины задержали трех граждан Украины, за попытку незаконного проникновения в зону отчуждения Чернобыльской АЭС с целью экстремального туризма и отдыха.

Как сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины, около 10:00 утра, во время выполнения служебно-боевых задач по поиску лиц, причастных к поджогам в Чернобыльской зоне, поисковая группа военнослужащих спецподразделения «Омега» Северного ОТО НГУ обнаружила и задержала в городе Припять трех человек в заброшенной многоэтажке.

«Проводя поисковые мероприятия в данном квадрате, мы обратили внимание на силуэт человека в окне заброшенного многоэтажки. Я дал команду оцепить здание. Поднявшись на 13 этаж, в одной из квартир, мы задержали трех человек. Заметив нас, они начали собирать вещи и пытались убежать», - рассказал командир поисковой группы.

Как пояснили задержанные, поездкой в ​​Чернобыльскую зону они решили отметить майские праздники.

Задержанные были переданы следственно-оперативной группе районного отделения Национальной полиции ЧАЭС в Киевской области для дальнейшего выяснения обстоятельств незаконного проникновения в Чернобыльскую зону отчуждения.

Предварительно им инкриминируют ст. 46-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению).

 

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