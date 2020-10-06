В зону пожаров на Луганщине попали 32 населенных пункта - ГСЧС

На территории Луганской области продолжается тушение пожаров в природных экосистемах, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как отмечается в оперативной информации, наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения огнем попали 32 населенных пункта.

Основные усилия спасателей были направлены на защиту населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи села Боровеньки и газораспределительной станции на окраине села Александровка.

«Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было», - сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, в течение 1 - 5 октября ликвидированы пожары на следующих территориях:

пожар лесной подстилки вблизи с. Байдовка Старобельского района на площади 50 га, который происходил с 12:30 1 октября;

пожар лесной подстилки вблизи с. Чмыровка Старобельского района на площади 50 га (он начался 3 октября в 6:43);

пожар камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района на площади 20 га, который случился 3 октября 19:30;

лесной пожар вблизи населенных пунктов Лобачево и Геевка Станично-Луганского района на площади 1 тыс. 400 га, который возник в 9:00 3 октября;

пожар камыша и сухой растительности вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района на площади 6 га, который произошел 4 октября 9:15;

лесной пожар вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Муратово и Капитаново Новоайдарского района на площади 2,6 тыс. га, который возник 5 октября в 8:30;

лесной пожар вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское на площади 6 тысяч га (он начался в 8:30 5 октября);

лесной пожар вблизи с. Ольховое Станично-Луганского района на площади 2 тысячи га, который произошел в 20:00 5 октября.

Кроме того, спасатели локализовали пожар лесной подстилки и сухой травы вблизи с. Артема Станично-Луганского района на площади около 2 га лесной подстилки и 20 га сухой травы в поле, который возник в 16:20 5 октября.

Также локализован очаг пожара вблизи сел Смоляниново и Боровеньки Новоайдарского района на площади 4 тыс. 640 га, произошедшего накануне в 20:00.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 6 октября из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 8 ячеек ликвидировано, 2 ячейки локализованы.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч га.

Для тушения возгораний привлечена тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ - 2 ед., ИМР - 1 ед.) и пожарный поезд.

Авиацией ГСЧС в течение 5 октября на территории Луганской области совершено 97 сбросов (320 тонн воды). С начала тушения пожаров спасатели совершили 588 сбросов (1 тыс. 906 тонн воды).

Напомним, во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Во время их ликвидации обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов, причины гибели еще 4 человек устанавливают. Пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Информация о уничтожение и повреждение жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти, отметили в ГСЧС.

Всего к тушению привлечены более 1 300 человек и 284 единицы техники, из них от ГСЧС - почти 500 человек и более 120 единиц техники из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской области, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС.