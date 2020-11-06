Вандалы уничтожили вывеску "Фельдман Экопарк" возле окружной. В Мультикомплексе заявили о провокации

Несколько десятков молодых людей уничтожили вывеску "Фельдман Экопарк" возле окружной дороги.
Юристы говорят - в результате столкновения пострадали шесть человек, один - доставлен в больницу.
Алексей Стовба, юрист Фельдман Экопарк
Іншим працівникам Фельдман Екопарку, які намагались запобігти кримінальному правопорушенню, залили обличчя газом з балончиків.
Адвокат отмечает, что вандалы нарушили сразу несколько статей закона: совершили хулиганство и нарушили право собственности.
Алексей Стовба, юрист Фельдман Экопарк
На місце прибула поліція, будемо сподіватися, що вона дійсно встановить винних осіб та притягне їх до передбаченої законом відповідальності.
На события и сообщения в социальных сетях отреагировал основатель Экопарка, Александр Фельдман назвал это провокацией.
Александр Фельдман, основатель "Фельдман Экопарк"
Мы сделаем все необходимое, чтобы посещение этого места нашей общей памяти стало обязательной традицией. Мы создадим там историко-культурно-образовательный комплекс, куда будут приходить и дети, и взрослые. Я всю свою жизнь борюсь за толерантность, за уважение ко всем народам и всем религиям, за уважение к истории Украины, к ее трагическим страницам.