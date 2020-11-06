Вандалы уничтожили вывеску "Фельдман Экопарк" возле окружной. В Мультикомплексе заявили о провокации

Несколько десятков молодых людей уничтожили вывеску "Фельдман Экопарк" возле окружной дороги.

Юристы говорят - в результате столкновения пострадали шесть человек, один - доставлен в больницу.

Алексей Стовба, юрист Фельдман Экопарк

Іншим працівникам Фельдман Екопарку, які намагались запобігти кримінальному правопорушенню, залили обличчя газом з балончиків.

Адвокат отмечает, что вандалы нарушили сразу несколько статей закона: совершили хулиганство и нарушили право собственности.

Алексей Стовба, юрист Фельдман Экопарк

На місце прибула поліція, будемо сподіватися, що вона дійсно встановить винних осіб та притягне їх до передбаченої законом відповідальності.

На события и сообщения в социальных сетях отреагировал основатель Экопарка, Александр Фельдман назвал это провокацией.

Александр Фельдман, основатель "Фельдман Экопарк"