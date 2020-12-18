«Ваш сын в полиции»: пойман мошенник, который хотел выманить у харьковчанина $7 тыс.

18 декабря 2020 г. 15:56
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17 декабря в Новобаварский отдел полиции обратился 63-летний харьковчанин и сообщил, что ему позвонил неизвестный и сказал, что его сына задержали за совершение преступления и он находится в полиции. Для решения вопроса о непривлечение сына к уголовной ответственности отцу предложили заплатить 7000 долларов. Мужчина сразу связался с сыном, выяснил, что с ним все в порядке и отправился в полицию.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в ходе проведения оперативных мероприятий правонарушитель был разоблачен. Им оказался ранее не судимый 34-летний харьковчанин.

Следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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