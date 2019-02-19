ВАЗ врезался в дерево – двое пострадавших. Ночное ДТП на Луи Пастера

19 февраля 2019 г. 10:00
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Накануне в 23-45 на улице Луи Пастера-255 ВАЗ 2110 врезался в дерево.

По информации пресс-службы патрульной полиции, травмы в результате наезда на препятствие получили водитель и его спутница. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, прибывшие на место ДТП спасатели с помощью гидравлических ножниц  из авто освободили водителя, так как при ДТП женщину выбросило из автомобиля, а водитель оказался зажат между рулем и сиденьем.

Пострадавших с травмами доставили в 4-й городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

В обстоятельствах ДТП разбиралась следственно-оперативная группа.

 

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