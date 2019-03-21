Вчера пиротехники подорвали шесть боеприпасов времен войны - ГСЧС

21 марта 2019 г. 10:08
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20 марта пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС в Харьковской области проводила мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, работы по разминированию проводились в Харьковском районе области и в Московском районе Харькова.

Всего за сутки пиротехники обезвредили 6 боеприпасов, из которых 5 артснарядов калибра 76 мм и минометную мину. Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках.

Спасатели напомнили, что при обнаружении боеприпасов их ни в коем случае нельзя трогать и перемещать, а также, что необходимо сразу позвонить  по номеру «101»

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