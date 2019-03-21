Вчера пиротехники подорвали шесть боеприпасов времен войны - ГСЧС

20 марта пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС в Харьковской области проводила мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, работы по разминированию проводились в Харьковском районе области и в Московском районе Харькова.

Всего за сутки пиротехники обезвредили 6 боеприпасов, из которых 5 артснарядов калибра 76 мм и минометную мину. Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках.

Спасатели напомнили, что при обнаружении боеприпасов их ни в коем случае нельзя трогать и перемещать, а также, что необходимо сразу позвонить по номеру «101»