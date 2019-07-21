Вчера сгорело 18 га территорий - двое получили ожоги

20 июля спасатели 32 раза выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний сухой травы, пшеницы, хвойной подстилки, стерни, тростника и мусора. Общая площадь пожаров превысила 18 га.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, крупнейший пожар произошел возле пгт. Кегичевка, где на открытой территории горела трава на площади около 5000 кв.метровэ Через час пожар был ликвидирован. Причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, в Змиевском районе на хуторе Комплиця, во время возгорания травы и хозяйственного здания на площади пожара около 300 кв.метров, пострадала хозяйка жилого дома 1967 года. Заметив пожар женщина самостоятельно попыталась его потушить, но не справилась и позвонила в службу спасения. Ее с ожогами рук и ног II степени госпитализировали в харьковскую областную больницу.

Аналогичный случай произошел в Лозовском районе в с. Тихополье. Площадь возгорания травы составила около 110 кв.метров. Во время самостоятельной попытки потушить пожар пострадал мужчина 1951 года, который получил ожоги I степени лица и плеча, после осмотра врачами он от госпитализации отказался.

В ведомстве традиционно напоминают, что сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшая степень пожарной опасности. Существует большая угроза возникновения возгораний из-за высокой температуры воздуха. Спасатели просят не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.