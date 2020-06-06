Венецию затопило

Примерно четверть территории итальянской Венеции оказалась затопленной из-за аномального прилива в июне. Уровень воды в городе кое-где достиг отметки в 116 см, что является третьим по величине показателем для этого месяца, сообщило издание AP.

В частности, была значительно подтоплена площадь Святого Марка. Венецианское агентство по мониторингу моря в качестве причины аномального прилива назвало шторм в Атлантике, который спровоцировал сильные ветры и дожди на севере Италии.

Как пишет издание La Stampa, в июне настолько большие приливы случаются крайне редко. Подобный подъем воды случался лишь дважды за последние 20 лет. Так, самый высокий прилив в июне был зарегистрирован в Венеции в 2002 году. Тогда уровень воды достигал отметки в 121 сантиметр, а в июне 2016 года – в 117 сантиметров.

