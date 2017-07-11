Верховная Рада не сняла неприкосновенность с Евгения Дейдея

Представление Луценко поддержали всего 192 парламентария.

Депутаты Верховной Рады Украины отклонили представление о снятии неприкосновенности и привлечения к ответственности народного депутата Украины Евгения Дейдея ("Народный фронт").

В поддержку соответствующего постановления проголосовали всего 192 парламентария.

Напомним, 21 июня Генпрокуратура внесла в Верховную Раду пять представлений о привлечении к ответственности народных депутатов Украины. Спикер ВР Андей Парубий направил их Регламентный комитет.

Представления касаются следующих депутатов: Евгения Дейдея (НФ); Олеся Довгого ("Воля народа"); Андрея Лозового (РПЛ); Борислава Розенблата (БПП), и Максима Полякова (НФ).

29 июня генпрокурор Юрий Луценко также направил в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина. Его подозревают в земельных махинациях, совершенных на посту городского головы Харькова.

