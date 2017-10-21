Видео ДТП с участием такси на Салтовке, в котором один человек погиб и трое пострадали

Авария произошла накануне вечером в 22-20 - на пересечении улиц Гвардейцев Широнинцев и Валентиновской столкнулись автомобили такси Деу Ланос (водителю 30 лет) и BMW (водителю 29 лет).

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковсокй области, в аварии пострадали оба водителя, а также 27-летний пассажир Деу и 34-летняя женщина-пассажир иномарки. От полученных травм водитель Деу в больнице скончался. Состояние других пострадавших медики оценивают как удовлетворительное.

Как сообщили в полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.286 УК Украины.