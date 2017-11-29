Видео столкновения трамвая и Mitsubishi на Салтовке

29 ноября 2017 г. 16:57
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Авария произошла накануне вечером - в 19-00 на проспекте Тракторостроителей-162 столкнулись трамвай и автомобиль Mitsubishi.

По информации пресс-службы патрульной полиции, водитель Mitsubishi, выезжая с придомовой территории на проспект Тракторостроителей, не пропустил трамвай, который ехал от улицы Героев Труда в сторону улицы Бучмы. 

По словам очевидцев, на месте работали медики. Как сообщили в КПП г.Харькова, от медпомощи участники ДТП отказались.

Пострадавших нет. На водителя Mitsubishi патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП. 

Видео: 

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