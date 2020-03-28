Виновником вчерашней аварии оказался обвиняемый в избиении оператора Макарюка

Водитель автомобиля Lexus, который вчера протаранил автомобиль патрульной полиции на проспекте Науки, оказался обвиняемый по делу об избиении оператора Вадима Макарюка. Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Евгений Мельниченко.

По утверждению Мельниченко, виновник аварии неоднократно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.