Виновником вчерашней аварии оказался обвиняемый в избиении оператора Макарюка
28 марта 2020 г. 11:11
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Водитель автомобиля Lexus, который вчера протаранил автомобиль патрульной полиции на проспекте Науки, оказался обвиняемый по делу об избиении оператора Вадима Макарюка. Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Евгений Мельниченко.
По утверждению Мельниченко, виновник аварии неоднократно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, Вадима Макарюка избили 7 июня на территории рынка "Барабашово", когда он снимал конфликт двух групп предпринимателей. Тогда подозреваемому в нападении Сергею Козлюку суд определил меру пресечения - домашний арест.