Вину признает, готов понести наказание. Первое заседание по сути в деле Игоря Черепа

Игорь Череп в зале суда ведет себя спокойно и уравновешенно. Впрочем, эмоции достигают пика, когда прокурор зачитывает обвинительный акт и доходит до самого страшного момента

Владимир Гузь, прокурор

Виїхав за межі проїзної частини та скоїв наїзд на пішохода Коваль Софію Олександрівну, 1 січня 2011 року народження, яка знаходилася поза межами проїжджої частини внаслідок чого Коваль отримала тілесні ушкодження від яких загинула на місці

На этих словах зачинщик ДТП так сжимает виски, что даже пальцы белеют. Прокурор продолжает, согласно заключению судебной экспертизы, причиной смерти девочки оказалась несовместимая с жизнью совокупная травма тела. Также обвинение уверяет - Игорь Череп находился в состоянии алкогольного опьянения. Последний, вину признает

Игорь Череп, обвиняемый

Не справився з керуванням , зацепил бордюр и выкинуло – а з якою швидкістю ви рухалися?- киломтров 10-15- І дитина там була? –Не бачив – но потім знайшлась там дитина?- так – тесть ви не оспорюєте, що дитина загинула внаслідок ваших дій – ні

Первое заседание по существу прошло в Червонозаводском суде. Сама трагедия произошла 17-го июля. Тогда на стоянке супермаркета АТБ по ул. Драгомировская микроавтобус мерседес буквально снес 7-летнюю девочку, которая там играла и остановился, только когда врезался в стену супермаркета, рассказали в прокуратуре. И добавили, что исходя из обстоятельств дела, суд может применить сокращенную процедуру

Вита Дубовик, пресс секретарь прокурора Харьк. обл.

Оскільки обвинувачений повністю визнав свою вину, не заперечує проти жодного пункту обвинувального акту, йому було судом запропоновано розглядати кримінальне провадження у скороченому режимі на що він погодився

Игорю Черепу инкриминируется часть вторая статьи 286 Уголовного кодекса Украины - это нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

Вита Дубовик, пресс секретарь прокурора Харьк. обл.

Позиція однозначна прокуратури – загинула дитина, 7-ми річна дівчинка, є обтяжуючі обставини – це скоєння ДТП у стані алкогольного сп яніння. Здебільшого ми не озвучуємо саме скільки років ми будемо вимагати до дебатів, бо це може бути розцінене як тиск на суд, але, скоріш за все, ми будемо вимагати максимум

На этом судебном заседании было зачитано обвинительное заключение, допрошен обвиняемый и предоставлены доказательства на исследование. А на следующем, которое состоится 14 сентября, суд сразу перейдет к дебатам и удалится в совещательную комнату для вынесения приговора

