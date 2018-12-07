Владелец АЗС задолжал поселковому совету больше 100 тысяч гривен

07 декабря 2018 г. 12:53
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Прокуратура направила в Сахновщинский райсуд области исковое заявление о взыскании средств за пользование землей с владельца автозаправочной станции.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. 
 
По информации ведомства,  речь идет о землях в пгт. Сахновщина. Владелец одной из АЗС, которому принадлежали несколько объектов недвижимости, в течение 3 лет уклонялся от заключения договора аренды земли под сооружениями. 
 
Все это время за пользование участком он не платил. В результате бюджет поселкового совета не получил больше 100 тысяч гривен. 
 
В связи с этим прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.

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