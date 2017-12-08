Вместо большой скидки – потеря крупной суммы. Прокуратура разоблачила масштабную схему мошенничества в Харькове

Преступная группировка, которая выманивала у людей средства под видом акционных предложений начала действовать в Харькове несколько месяцев назад, рассказывают в прокуратуре. Подозреваемых в организации схемы и её воплощении в жизнь задержали накануне. Группа орудовала в разных районах города, часто возле больших супермаркетов – именно там мошенники искали потенциальных жертв, в основном пожилых людей. Они подходили к пенсионерам и предлагали принять участие в акции, давали потерпевшим конверт, где находилась карта со скидкой 50% на все товары в магазине. Для того, чтобы её получить нужно было выполнить два условия: доказать свою платежеспособность и активировать карту. В конверт человек должен был положить определенную сумму денег, её размер, по словам мошенников, влиял на выгодность акционного предложения.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области:

Конверт запаковувався і віддавався жертві, їй казали, що завтра ви з цим конвертом прийдете за певною адресою на певний час. Там при вас цей конверт вскриють, побачать кошти, що ви підтверджуєте, що дійсно можете платити, повернуть ваші кошти. А картку активують і ви зможете користуватися знижкою. Однак, на наступний день, коли людина вскривала цей конверт, там знаходилися або сувенірні купюри або просто газетки нарізані під гроші.

Кроме того, по данным прокуратуры, мошенники влияли на людей, которые сомневались по поводу участия в акции с помощью подставных людей. Кто-то из преступной группы подходил к жертвам и рассказывал, что уже приобрел карту и активно пользуется скидками, еще один даже устраивал импровизированный аукцион – предлагал за карту положить в конверт еще больше денег. В данный момент подозреваемых – семеро, установлено 10 эпизодов мошенничество, но в прокуратуре не исключают, что эта цифра может быть гораздо больше.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области:

На даний час проведено низку обшуків у фігурантів кримінального провадження, вилучено і оці ляльки грошей, і оці конверти, і рекламні листівки, кошти також вилучено - близько 15 тисяч гривень. Досить багато матеріалу вилучено, це буде вивчатися слідчими. На данний час слідчі дії ще тривають. По частині підозрюваних проходять судові розгляди запобіжних заходів.

7 подозреваемым инкриминируют мошенничество, совершенное организованной группой. Им грозит до 12 лет лишения свободы.